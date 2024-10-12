Наразі там уже чули вибухи. За даними Київської обласної військової адміністрації, у регіоні працює протиповітряна оборона.

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На Київщині чути вибухи

О 20:43 на території Київської області оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе типу "Шахед". Пізніше Повітряні сили уточнили про ударні БпЛА, які рухалися з території Чернігівської області у напрямку Київщини.

Незадовго після попередження оборонців неба Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Там порадили дотримуватися інформаційної тиші.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– йдеться у повідомленні Київської ОВА.

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Нагадаємо, днями Україна вкотре пережила терор "Шахедами". Так, 11 жовтня атаку відбивали, зокрема, у Київській області. Там працювали сили ППО. На щастя, українські оборонці знищили усі ворожі цілі.