Россияне запустили "Шахеды" и атакуют украинские города ракетами: где сейчас тревога
Оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине вечером 23 февраля. 24 Канал расскажет, где сейчас летят дроны и для каких областей есть угроза.
Тем временем Воздушные силы и ГУР сбили еще один, уже второй, самолет-разведчик А-50. Это значительная потеря, ведь таких самолетов у россиян единицы, они дорогие и выполняют важные задачи.
Смотрите также ГУР и Воздушные силы уничтожили еще один российский А-50 У на Азове
Где объявлена тревога вечером 23 февраля
Где сейчас дроны: Отбой по баллистике, но в Одессе горит жилой дом. В Кропивницком слышали взрывы. На Кропивницкий и Кривой Рог летят ракеты. В ВС сообщили, где сейчас летят "Шахеды": Есть угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога, Тревога уже в столице. ВС предупредили об угрозе баллистики с Востока. Тревога расширилась на следующие области: Сейчас нет тревоги только на Севере и Западе. Воздушные силы предупредили о "Шахеде" над Одессой. Мониторинговые каналы сообщают, что дроны сейчас летят в пригороде Одессы, Кропивницкого и в Киевской области. Дроны летят на Кропивницкий. Тревога дошла до Киевской области – мониторы пишут, что возле Яготина заметили "Шахед". Силы обороны Юга написали, что продолжается боевая работа. В ВС уточнили, где сейчас летят "Шахеды": БПЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
– написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Где сейчас дроны:
Отбой по баллистике, но в Одессе горит жилой дом.
В Кропивницком слышали взрывы.
На Кропивницкий и Кривой Рог летят ракеты.
В ВС сообщили, где сейчас летят "Шахеды":
Есть угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога,
Тревога уже в столице.
ВС предупредили об угрозе баллистики с Востока.
Тревога расширилась на следующие области:
Сейчас нет тревоги только на Севере и Западе.
Воздушные силы предупредили о "Шахеде" над Одессой.
Мониторинговые каналы сообщают, что дроны сейчас летят в пригороде Одессы, Кропивницкого и в Киевской области.
Дроны летят на Кропивницкий.
Тревога дошла до Киевской области – мониторы пишут, что возле Яготина заметили "Шахед".
Силы обороны Юга написали, что продолжается боевая работа.
В ВС уточнили, где сейчас летят "Шахеды":
БПЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.