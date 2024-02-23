Россияне запустили "Шахеды" и атакуют украинские города ракетами: где сейчас тревога

23 февраля 2024, 21:13
Читати новину українською

Оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине вечером 23 февраля. 24 Канал расскажет, где сейчас летят дроны и для каких областей есть угроза.

Тем временем Воздушные силы и ГУР сбили еще один, уже второй, самолет-разведчик А-50. Это значительная потеря, ведь таких самолетов у россиян единицы, они дорогие и выполняют важные задачи.

Смотрите также ГУР и Воздушные силы уничтожили еще один российский А-50 У на Азове

Где объявлена тревога вечером 23 февраля

 

22:30, 23 февраля

Где сейчас дроны:

  • БПЛА в направлении Десны Черниговской области.
  • БПЛА в Обуховском районе Киевской области, курс северо-западный.
22:27, 23 февраля

Отбой по баллистике, но в Одессе горит жилой дом.

22:21, 23 февраля

В Кропивницком слышали взрывы.

22:16, 23 февраля

На Кропивницкий и Кривой Рог летят ракеты.

22:04, 23 февраля

В ВС сообщили, где сейчас летят "Шахеды":

  • БПЛА Shahed в Кировоградской области, курсом на Кропивницкий.
  • БПЛА в Мироновском районе Киевской области, курс северо-западный (Обухов).
  • БПЛА в Броварском районе Киевской области. Постоянно меняет курс.
21:49, 23 февраля

Есть угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога,
– написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
 

21:48, 23 февраля

Тревога уже в столице.

21:45, 23 февраля

ВС предупредили об угрозе баллистики с Востока.

21:43, 23 февраля

Тревога расширилась на следующие области:

  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская.

Сейчас нет тревоги только на Севере и Западе.

21:43, 23 февраля

Воздушные силы предупредили о "Шахеде" над Одессой.

21:42, 23 февраля

Мониторинговые каналы сообщают, что дроны сейчас летят в пригороде Одессы, Кропивницкого и в Киевской области.

21:32, 23 февраля

Сейчас тревога в таких областях:

21:30, 23 февраля

Дроны летят на Кропивницкий.

21:29, 23 февраля

Тревога дошла до Киевской области – мониторы пишут, что возле Яготина заметили "Шахед".

21:26, 23 февраля

Силы обороны Юга написали, что продолжается боевая работа.

21:17, 23 февраля

В ВС уточнили, где сейчас летят "Шахеды":

  • БПЛА облетает Одесскую область, курс северо-восточный.
  • БПЛА в Лиманском районе Одесской области, курс северный.
  • Несколько групп в Бобринецком районе Кировоградской области, курс западный/северо-западный.
  • БПЛА (предположительно, разведывательный) в Золотоношском районе Черкасской области, курс северо-западный.
20:44, 23 февраля

БПЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Автор: Ірина Чеботнікова