Россияне запустили "Шахеды" и атакуют украинские города ракетами: где сейчас тревога

Оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине вечером 23 февраля. 24 Канал расскажет, где сейчас летят дроны и для каких областей есть угроза.

Тем временем Воздушные силы и ГУР сбили еще один, уже второй, самолет-разведчик А-50. Это значительная потеря, ведь таких самолетов у россиян единицы, они дорогие и выполняют важные задачи.

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Где объявлена тревога вечером 23 февраля