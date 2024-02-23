В Одессе слышны взрывы: силы ПВО работают по российским "Шахедам"
Вечером 23 февраля российская армия в очередной раз запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Местные жители Одесской области сообщают о взрывах в регионе.
Как сообщили в Вооруженных Силах, громкие звуки являются следствием работы ПВО в Одесской области. В то же время опасность сохраняется – призываем не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытие.
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Дроны в Одесской области
Вечером 23 февраля около 20:44 Воздушные силы написали о БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Впоследствии они написали, что несколько групп "Шахедов" кружат над регионом.
БпЛА облетает Одесскую область, курс северо-восточный. БпЛА в Лиманском районе Одесской области, курс северный. Несколько групп в Бобринецком районе Кировоградской области, курс западный/северо-западный,
– сообщили Силы обороны Юга в 21:22.
Уже в 21:44 Силы обороны написали, что российские дроны пролетают над Одессой и предупредили об опасности.
В то же время местные сообщают о громких звуках – В ВСУ написали, они являются следствием работы ПВО. Там отметили, что это также может быть опасно. Местные власти призвали граждан пройти в укрытие и не игнорировать тревогу.
Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя! Это важно,
– написал председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Взрывы в регионе
- Днем ранее – также вечером, российские оккупанты запустили по Одесской области очередную партию дронов-камикадзе, а также ударила ракетами. Силам ПВО удалось сбить 9 дронов, однако один попал в цель. Сбитый "Шахед" ударил по предприятию в Одесской области.
- В результате атаки возникли разрушения, а также, к сожалению, есть трое погибших. Тело одного погибшего нашли сразу. Еще два тела чрезвычайники нашли во время спасательной операции.
- Как отметили в ВСУ, вероятнее всего, враг пытался атаковать портовую и припортовую инфраструктуру. Однако мобильным группам на юге регионе удалось ликвидировать большую часть вражеских "Шахедов".