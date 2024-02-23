В Одессе слышны взрывы: силы ПВО работают по российским "Шахедам"

Вечером 23 февраля российская армия в очередной раз запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Местные жители Одесской области сообщают о взрывах в регионе.

Как сообщили в Вооруженных Силах, громкие звуки являются следствием работы ПВО в Одесской области. В то же время опасность сохраняется – призываем не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытие.

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Дроны в Одесской области

Вечером 23 февраля около 20:44 Воздушные силы написали о БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Впоследствии они написали, что несколько групп "Шахедов" кружат над регионом.

БпЛА облетает Одесскую область, курс северо-восточный. БпЛА в Лиманском районе Одесской области, курс северный. Несколько групп в Бобринецком районе Кировоградской области, курс западный/северо-западный,

– сообщили Силы обороны Юга в 21:22.

Уже в 21:44 Силы обороны написали, что российские дроны пролетают над Одессой и предупредили об опасности.

В то же время местные сообщают о громких звуках – В ВСУ написали, они являются следствием работы ПВО. Там отметили, что это также может быть опасно. Местные власти призвали граждан пройти в укрытие и не игнорировать тревогу.

Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя! Это важно,

– написал председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Взрывы в регионе