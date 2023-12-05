"Шахеды" кружат в ряде областей: взрывы прогремели в Винницкой области

Россия запустила дроны-камикадзе по Украине. Известно, что "Шахеды" продолжают кружить в некоторых областях нашего государства. Также СМИ пишут, что в Винницкой области прогремели взрывы.

По состоянию на 01:30, Украина несколько часов отбивается от российских дронов-камикадзе. Их враг запускал по волнам по разным направлениям. Как отметили местные СМИ, в Винницкой области прогремели взрывы. Стало известно об этом в 01:25.

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Что известно об атаке "Шахедами"

Воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 00:10. Тогда жителей региона предупредили об угрозе, связанной с ударными дронами. Напоминаем, что важно находиться в укрытиях, чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью.

И уже в 01:25 местные СМИ начали писать о том, что в Винницкой области раздаются взрывы. Отметим, что по состоянию на 1:34 глава ОВА Сергей Борзов не писал ничего в своем телеграм-канале. Следовательно, мы можем лишь предположить, что в регионе работает ПВО по "Шахедам".

Во время воздушной тревоги очень важно оставаться в укрытиях. Также ни в коем случае не следует снимать на фото и видео работу ПВО по воздушным целям врага. Более того, не выкладывайте соответствующие материалы в сеть. Не сотрудничайте с врагом!

​​По состоянию на 01:38 воздушная тревога звучит только в Винницкой и Хмельницкой областях. Наши защитники продолжают сбивать дроны-камикадзе. Не покидайте укрытий и берегите себя и своих близких.

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