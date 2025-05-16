Россия изменила тактику ударов "Шахедами": как враг пытается обойти ПВО ночью
- Россия изменила тактику обстрелов "Шахедами", запуская дроны по всей территории Украины для истощения ПВО.
- К отражению атак привлечены истребители, вертолеты, зенитные войска и мобильные огневые группы.
В ночь на 15 мая Россия атаковала Украину более 100 "Шахедами", нанеся удары по инфраструктуре в разных регионах. Основное направление атаки - Сумщина, однако часть БпЛА была направлена на запад страны, в частности пострадала Ивано-Франковщина.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что враг меняет тактику, чтобы обойти украинскую ПВО – в частности мобильные огневые группы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Как изменилась тактика россиян
По словам Юрия Игната, из-за большой территории страны перехватить все дроны сразу вблизи фронта крайне сложно.
Территория государства довольно большая, сбивать все и сразу недалеко от линии фронта черезвычайно сложно. Поэтому охота за "шахедами" ведется и в центре страны, и на западе,
– отметил он.
К отражению атаки были привлечены истребители F-16, Mirage, вертолеты, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ.
Игнат добавил, что из-за малого радиуса поражения стрелкового оружия (до 1 километра) противник пытается атаковать с большой высоты, запуская десятки дронов одновременно в направлении одной цели. Это и усложняет работу МОГ.
Ранее сообщалось, что в Кременчугском и Полтавском районах в результате падения обломков беспилотника была повреждена крыша хозяйственной постройки и выбиты стекла в жилом доме.
По данным Воздушных сил, в ночь на 16 мая силы ПВО сбили 73 из 112 вражеских беспилотников. Еще 36 дронов-имитаторов потеряли локационную связь.