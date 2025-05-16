Россия изменила тактику ударов "Шахедами": как враг пытается обойти ПВО ночью

В ночь на 15 мая Россия атаковала Украину более 100 "Шахедами", нанеся удары по инфраструктуре в разных регионах. Основное направление атаки - Сумщина, однако часть БпЛА была направлена на запад страны, в частности пострадала Ивано-Франковщина.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что враг меняет тактику, чтобы обойти украинскую ПВО – в частности мобильные огневые группы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Как изменилась тактика россиян

По словам Юрия Игната, из-за большой территории страны перехватить все дроны сразу вблизи фронта крайне сложно.

Территория государства довольно большая, сбивать все и сразу недалеко от линии фронта черезвычайно сложно. Поэтому охота за "шахедами" ведется и в центре страны, и на западе,

– отметил он.

К отражению атаки были привлечены истребители F-16, Mirage, вертолеты, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ.



Игнат добавил, что из-за малого радиуса поражения стрелкового оружия (до 1 километра) противник пытается атаковать с большой высоты, запуская десятки дронов одновременно в направлении одной цели. Это и усложняет работу МОГ.

Ранее сообщалось, что в Кременчугском и Полтавском районах в результате падения обломков беспилотника была повреждена крыша хозяйственной постройки и выбиты стекла в жилом доме.

По данным Воздушных сил, в ночь на 16 мая силы ПВО сбили 73 из 112 вражеских беспилотников. Еще 36 дронов-имитаторов потеряли локационную связь.