Россия использует украинские SIM-карты для обстрелов: авиэксперт объяснил, как этому противодействовать

Российские оккупанты используют сети мобильной связи, чтобы управлять дронами. Враг доставляет FPV-дроны с помощью ударных БпЛА, после чего управляет этими FPV через мобильные сети. Есть одно быстрое решение, которое может тут помочь. Но параллельно нужно внедрять и другое, более серьезное решение.

Авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что враг уже длительное время использует не только украинские SIM-карты, чтобы управлять дронами, но и даже казахские.

Как бороться против этого?

По словам Храпчинского, существуют быстрые решения, которые помогут оперативно уменьшить эту угрозу. К примеру, можно снизить скорость мобильного интернета на определенную территорию, чтобы у врага не было возможности управлять этими дронами.

Другой вариант – ввести продажу SIM-карт по паспортам и с ограниченным количеством. Это также не поможет полностью решить проблему. Ведь, как сообщалось ранее, враг использует и казахские SIM-карты. Не стоит забывать, что оккупанты развивают возможности mesh-связи,

После того как россиян лишили возможности использовать Starlink, мы снова увидели воздушные тревоги вдоль границы с Беларусью. Враг длительное время использует вышки мобильной связи в Беларуси как основные станции для mesh-связи. Дополнительно на этих башнях расположены радиомаяки, которые позволяют вычислить точку нахождения беспилотника,

– сказал Храпчинский.

Несмотря на это, Украина уже должна искать комплексные решения, которые позволили бы построить качественную систему радиоэлектронной борьбы, которая могла бы глушить весь перечень диапазонов, что может использовать враг.

Объектам критической инфраструктуры и другим объектам государственного значения стоит выстраивать вокруг себя защитные купола, которые позволили бы противодействовать даже диверсионным действиям. Условно, какая-то группа подъедет и захочет с FPV-дрона атаковать энергетический объект. Это будущее, к которому мы идем. Создать оружие стало легче. Поэтому нужно построить систему радиоэлектронной борьбы, которая будет контролировать все диапазоны,

– отметил Храпчинский.

