Дроном управляет оператор из России, а время полета составляет несколько минут. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Как враг модернизировал управление БпЛА?
По словам Сергея Бескрестнова, россияне украли идею управления БпЛА с помощью SIM-карт в ВСУ. Он отметил, что для таких задач, оккупанты также используют и украинские SIM-карты.
Я считаю, что всем нужно понимать, что происходит. Одно из решений, которое поможет повлиять на процессы – это продажа SIM-карт по паспортам в ограниченных количествах. Также одним из вариантов может быть отключение услуг передачи данных,
– написал "Флеш".
Он добавил, что решение с продажей SIM-карт по паспортам не полностью остановит атаки дронами, однако значительно уменьшит их количество на фронте и ограничит использование модифицированных БпЛА.
По его словам, ранее любой пользователь мог купить до 3000 карточек без ограничений и отправить их в Россию. Новые правила усложнят этот процесс и уменьшат возможности врага для массового оснащения дронов SIM-картами.
Как россияне модифицируют свое вооружение?
Российские войска совершенствуют "Шахеды", оснащая их ракетами P-60, направленными назад. Оккупанты используют такие БпЛА для защиты от украинских самолетов.
Россия разработала новые дроны "Герань-5" и "Герань-4", которые могут запускаться со штурмовиков Су-25. Дроны имеют значительную боевую часть и увеличенную дальность поражения.