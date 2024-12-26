Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Враг продолжает террор дронами

В 08:46 на Киевщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Сначала вражеские дроны фиксировали на Черниговщине, однако они продолжили движение и впоследствии долетели до территории Киевской области.

Воздушные силы в 09:25 предупредили, что вражеские "Шахеды" продолжают летать в пределах Киевщины. Более того, Россия направила дроны в направлении города Украинка, что под Киевом.