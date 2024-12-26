Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Ворог продовжує терор дронами

О 08:46 на Київщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Спочатку ворожі дрони фіксували на Чернігівщині, однак вони продовжили рух і згодом долетіли до території Київської області.

Повітряні сили о 09:25 попередили, що ворожі "Шахеди" продовжують літати в межах Київщини. Ба більше, Росія спрямувала дрони в напрямку міста Українка, що під Києвом.

У Київській ОВА згодом підтвердили, що в повітряному просторі регіону дійсно кружляють ворожі "Шахеди". Наразі сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в ОВА.

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