Спочатку загроза була для жителів північно-східної частини нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
До теми Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня
Що відомо про повітряну тривогу в Україні
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
20:45, 25 грудня
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
20:38, 25 грудня
В Повітряних силах написали про рух ворожих БпЛА:
- БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у південно-західному та західному напрямках;
- БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;
- Нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс західний.
20:11, 25 грудня
Увага! Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
19:09, 25 грудня
Увага! Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.