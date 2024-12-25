Спочатку загроза була для жителів північно-східної частини нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

До теми Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня

Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:45, 25 грудня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

20:38, 25 грудня В Повітряних силах написали про рух ворожих БпЛА: БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини;

БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у південно-західному та західному напрямках;

БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;

Нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс західний.

20:11, 25 грудня Увага! Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.