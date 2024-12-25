Сначала угроза была для жителей северо-восточной части нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
20:45, 25 декабря
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
20:38, 25 декабря
В Воздушных силах написали о движении вражеских БПЛА:
- БПЛА в Харьковской области движутся на запад в направлении Полтавщины;
- БПЛА в Днепропетровской области движутся в юго-западном и западном направлениях;
- БПЛА в Черниговской области курсом на запад;
- Новые группы БПЛА на востоке Харьковской области, курс западный.
20:11, 25 декабря
Внимание! Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
19:09, 25 декабря
Внимание! Харьковская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА.