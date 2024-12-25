Сначала угроза была для жителей северо-восточной части нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

20:45, 25 декабря Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

20:38, 25 декабря В Воздушных силах написали о движении вражеских БПЛА: БПЛА в Харьковской области движутся на запад в направлении Полтавщины;

БПЛА в Днепропетровской области движутся в юго-западном и западном направлениях;

БПЛА в Черниговской области курсом на запад;

Новые группы БПЛА на востоке Харьковской области, курс западный.

20:11, 25 декабря Внимание! Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.