Почему Россия брала паузу в атаках "Шахедами": военный эксперт заметил странную деталь

Впервые за 48 суток россияне не запускали дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Это может быть связано с несколькими причинами, среди них – уничтожение склада с БПЛА.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, заметив довольно странную деталь в последних атаках. Отметим, около 20:30 Россия снова запустила "Шахеды".

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Что необычного в последних российских атаках "Шахедами"

Нарожный предположил, что пауза в ударах беспилотниками прежде всего связана с уничтожением склада в Краснодарском крае, где размещались более 400 "Шахедов".

Также в последнее время российские атаки низкоэффективны. Более 90% дронов украинские силы сбивают. Даже те дроны, которые попадают, не приводят к серьезным нарушениям, например, в поставках электроэнергии.

Если взглянуть на последние атаки, можно заметить странную деталь. Российские "Шахеды" долго летают в воздухе и наматывают круги вблизи Киевской области и самой столицы.

С большой вероятностью ведется разведка. Или у них установлена какая-то техника на "Шахедах", или каким-то другим способом пробуют найти наши средства ПВО. Возможно, сейчас находятся на этапе анализа данных, которые получили и готовят следующие атаки,

– отметил Павел Нарожный.

Россия уже снова запустила беспилотники. Вражеские ударные БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный. Еще несколько групп вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южное.