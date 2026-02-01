"Шахеды" снова терроризируют Украину: тревога добралась до Киева

Россия 1 февраля снова атакует Украину ударными дронами. Угроза ударов существует в нескольких областях.

О направлении движения вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ.

Куда летят российские дроны?

Где объявили воздушную тревогу: смотрите на карте