24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова терроризируют Украину: тревога добралась до Киева
1 февраля, 14:09
2

"Шахеды" снова терроризируют Украину: тревога добралась до Киева

Дария Черныш

Россия 1 февраля снова атакует Украину ударными дронами. Угроза ударов существует в нескольких областях.

О направлении движения вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ.

Куда летят российские дроны? 

Где объявили воздушную тревогу: смотрите на карте

 
14:21, 01 февраля

БпЛА в направлении Сум с севера.

14:18, 01 февраля

Курс на Ирпень.

13:59, 01 февраля

Угроза для Киевщины

БпЛА на Гостомель в Киевской области с севера.

13:41, 01 февраля

БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.

13:26, 01 февраля

БпЛА в направлении Сум с севера.