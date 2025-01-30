Оружие для максимального поражения: чем крайне опасны новые российские "Шахеды"

Для совершения очередных террористических преступлений россияне начали использовать "Шахеды" с увеличенной боевой частью до 90 килограммов и металлическими элементами. Такими средствами атакуют гражданское население, чтобы нанести максимальный ущерб.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что ранее боевая часть беспилотника составляла 40 – 50 килограммов. Все зависело от версии, комплектации и даже сборки – иранской или российской.

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Что известно о новой разработке врага

Удвоенная боевая часть фиксируется еще с 2024 года. Цель такого дрона – убивать украинцев. Для этого беспилотники имеют шрапнель, но она не является единственным элементом, который поражает.

Вокруг термобарической боевой части, которую использует Россия, расположен слой со шрапнелью – готовым элементом поражения в виде шариков. То есть говорится о комбинированном боеприпасе,

– отметил Олег Катков.

Он опасен и как самой шрапнелью, потому что она предназначена именно для поражения живой силы противника, а также и термобарическим боеприпасом, который демонстрирует максимальную эффективность при поражении помещения.

Соединив все это вместе, мы получим средство для максимально эффективного убийства гражданского населения Украины,

– подчеркнул главный редактор Defense Express.

Напомним, впервые Россия использовала такие беспилотники еще в ноябре 2024 года во время обстрела города Сумы. Местные власти заявили, что оружие предназначено именно для уничтожения людей, а не объектов. Тогда оккупанты нанесли удар по жилому микрорайону.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 30 января опубликовал кадры новых "Шахедов" с увеличенной боевой частью. Он отметил, что враг хочет достичь максимального количества жертв среди гражданских, но получит за это ответ.