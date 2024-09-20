Воздушные силы предупреждали об угрозе заранее. А глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий информировал в соцсетях, каким именно населенным пунктам следует быть особенно внимательными.

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Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 03:56. По меньшей мере 1 "Шахед", по информации мониторинговых сообществ, в это время подлетел к границе области.

Впоследствии, в 04:02, глава ОВА Максим Козицкий написал в телеграме, что ударные беспилотники врага фиксируют в воздушном пространстве Львовской области.

Около 04:30 беспилотник подлетел ко Львову почти вплотную ко Львову. Местные жители услышали звуки взрывов. И мониторы сообщили, что этот дрон удалось сбить.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в большинстве западных областей, еще несколько дронов в воздушном пространстве.

Во Львовской области отбой тревоги объявили в 04:32.

В течение ночи о взрывах и работе ПВО сообщали местные жители, военные администрации и телеграм-сообщества из Киевской и Черкасской областей, также Хмельницкой области и Прикарпатья.

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