Россияне снова выпустили по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Россия продолжает терроризировать Украину "Шахедами". В очередной раз ударные БПЛА были выпущены днем 19 декабря.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

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