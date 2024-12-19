Россияне снова выпустили по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
Россия продолжает терроризировать Украину "Шахедами". В очередной раз ударные БПЛА были выпущены днем 19 декабря.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
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БпЛА летят курсом на Миргород! Несколько групп БПЛА движутся в направлении Сум! Кривой Рог - укрытие! Цель – с южного направления! Новые группы вражеских БПЛА движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины!
БпЛА летят курсом на Миргород!
Несколько групп БПЛА движутся в направлении Сум!
Кривой Рог - укрытие! Цель – с южного направления!
Новые группы вражеских БПЛА движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины!