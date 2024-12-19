Россияне снова выпустили по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

19 декабря 2024, 14:24
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Автор: Ярослав Погончук

Россия продолжает терроризировать Украину "Шахедами". В очередной раз ударные БПЛА были выпущены днем 19 декабря.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

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15:03, 19 декабря

БпЛА летят курсом на Миргород!

14:22, 19 декабря

Несколько групп БПЛА движутся в направлении Сум!

13:30, 19 декабря

Кривой Рог - укрытие! Цель – с южного направления!

13:21, 19 декабря

Новые группы вражеских БПЛА движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины!