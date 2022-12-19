"Шахиды" могут сбивать с разного оружия, однако некоторое не будет эффективным при ограниченной видимости. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Почему "Шахиды" ночью сбить труднее

Днем сбивать дроны-камикадзе могут все силы и средства, которые есть у украинских военных. Однако ночью стрелковое оружие и зенитные установки перестают быть эффективными.

Если темное время суток, то средства, которые могут работать только с определенной визуальной привязкой, неэффективны, ведь не видят цели. Поэтому противник и использует дроны ночью как за часами. Начинают с 11 часов вечера и до 5 утра,

– отметил Игнат.

Он добавил, что "Шахиды" пытаются запутать ПВО Украины. Они могут лететь сначала группами, затем разделиться на подгруппы и единицы. Однако, в конце концов, большинство беспилотников таки обнаруживают.

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