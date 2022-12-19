"Шахіди" можуть збивати з різної зброї, однак деяка не буде ефективною при обмеженій видимості. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Чому "Шахіди" вночі збити важче

Вдень збивати дрони-камікадзе можуть всі сили й засоби, які є в українських військових. Однак вночі стрілецька зброя та зенітні установки перестають бути ефективними.

Якщо темна пора доби, то засоби, які можуть працювати лише з певною візуальною прив'язкою, неефективні, адже не бачать цілі. Тому противник і використовує дрони вночі як за годинником. Починають з 11 години вечора і до 5 ранку,

– зазначив Ігнат.

Він додав, що "Шахіди" намагаються заплутали ППО України. Вони можуть летіти спершу групами, потім розділитися на підгрупи та на одиниці. Однак зрештою більшість безпілотників таки виявляють.

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