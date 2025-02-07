Нардеп Шахов, который находится в розыске, появился на онлайн-заседании комитета Рады

Народный депутат из парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов дистанционно присоединился к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования. Он с 2023 года находится в розыске из-за представления недостоверных сведений в декларации.

Сергей Шахов последний раз физически присутствовал в Верховной Раде в ноябре 2022 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на движение "Честно".

Смотрите также Это их инициатива, – Стефанчук ответил на слова Зеленского о депутатах, которые поехали в США

Что известно о Сергее Шахове

Несмотря на статус разыскиваемого, Шахов активно участвовал в обсуждении законопроекта №12354, предусматривающего штрафы за нарушение особого правового режима. В частности, речь идет об административной ответственности за возвращение людей в населенные пункты, где объявлена обязательная эвакуация, отказ родителей от обязательной эвакуации детей, а также нарушение комендантского часа, что вызвало оживленную дискуссию.

"Я сам с оккупированных территорий. Ситуация очень сложная, люди возвращаются, вернулось сотни тысяч людей, потому что у них негде жить, где работать, им предоставляется 465 грн помощи в месяц. – Люди остаются на обочинах, куда им деваться?", – сказал в своем выступлении Шахов.

По официальным данным, внутренне перемещенные лица, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, получают финансовую помощь:

3000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью;

2000 гривен – для других категорий граждан.

Дискуссию вызвал и вопрос ответственности за нарушение комендантского часа. Депутаты отмечали, что необходим дифференцированный подход в зависимости от региона, удаленности от зоны боевых действий и обстоятельств, в которых могут оказаться граждане, например, пассажиры ночных поездов, которые вынуждены комендантский час нарушить.

Кроме того, комитет рассмотрел законопроект №12353 об обязательной эвакуации. Он устанавливает правила эвакуации пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей в случае отказа родителей от эвакуации. Законопроект получил поддержку членов комитета, которые будут рекомендовать парламенту принять его за основу.

Сергей Шахов последний раз появлялся в Верховной Раде физически в ноябре 2022 года. С тех пор он участвует в заседаниях дистанционно, чаще всего с выключенной камерой, и голосует "за".

Справка: НАБУ и САП подозревают его в сокрытии состояния на сумму 88 миллионов гривен. В декларации он не указал 13 квартир в центре Киева, 8 паркомест, коттеджи под Киевом и земельные участки площадью 115 гектаров. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд, Шахова объявили в розыск из-за неявки на заседание. Его адвокат заявляет, что депутат находится на лечении в Кыргызстане.