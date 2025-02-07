Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на "Радио Свобода". Стефанчук во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня" ответил на критику со стороны Владимира Зеленского относительно депутатов, которые часто ездят в командировки.

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Стефанчук прокомментировал командировки депутатов в США

Президент ранее сказал, что около половины депутатов поехали в США, вместо того, чтобы посетить прифронтовые территории. Однако спикер Верховной Рады отметил, что всего в Вашингтон поехали 37 депутатов, которые по собственной инициативе поехали улучшать дипломатические отношения с Конгрессом и Сенатом США. Делегация поехала на Молитвенный завтрак не за государственные, а за собственные средства.

Перед Украиной сейчас стоит сложная задача – это перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях,

– сказал Руслан Стефанчук.

Председатель Парламента добавил, что в делегацию вошли представители оппозиции и монобольшинства. Депутаты должны установить связи с политиками Соединенных Штатов и привезти в Украину новые видения.

Он также добавил, что депутаты, которые остались в Украине, продолжают активно работать в комитетах и даже ездят в командировки по Украине. Так комитет по вопросам социальной политики поехал в Харьков. Поэтому работа Верховной Рады не остановилась.

Комментарий Руслана Стефанчука относительно визита депутатов в США: смотрите видео

Молитвенный завтрак в США: что известно о событии

6 февраля в Вашингтоне состоялся Молитвенный завтрак. Это масштабное религиозно-политическое событие, в котором традиционно принял участие президент США. Во время мероприятия Дональд Трамп вспомнил и об Украине. Он в очередной раз подтвердил, что идет работа по прекращению войны в Украине, и напомнил, что конфликт допустили его предшественники.

Всего к Молитвенному завтраку присоединились не менее 3 тысяч религиозных, политических и общественных деятелей, которые приехали из более 120 стран.