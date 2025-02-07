Про це 24 Канал пише з посиланням на "Радіо Свобода". Стефанчук під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" відповів на критику з боку Володимира Зеленського щодо депутатів, які часто їздять у відрядження.

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Стефанчук прокоментував відрядження депутатів до США

Президент раніше сказав, що близько половини депутатів поїхали до США, замість того, щоб відвідати прифронтові території. Однак спікер Верховної Ради зазначив, що всього до Вашингтона поїхали 37 депутатів, які з власної ініціативи поїхали покращувати дипломатичні стосунки з Конгресом і Сенатом США. Делегація поїхала на Молитовний сніданок не за державні, а за власні кошти.

Перед Україною зараз стоїть складна задача – це перезавантажити відносини зі стратегічним партнером, Сполученими Штатами. І ми робимо це абсолютно на всіх рівнях,

– сказав Руслан Стефанчук.

Голова Парламенту додав, що до делегації увійшли представники опозиції та монобільшості. Депутати мають встановити зв'язки з політиками Сполучених Штатів і привезти до України нові бачення.

Він також додав, що депутати, які залишилися в Україні, продовжують активно працювати в комітетах і навіть їздять у відрядження по Україні. Так комітет з питань соціальної політики поїхав до Харкова. Тож робота Верховної Ради не зупинилася.

Коментар Руслана Стефанчука щодо візиту депутатів до США: дивіться відео

Молитовний сніданок у США: що відомо про подію

6 лютого у Вашингтоні відбувся Молитовний сніданок. Це масштабна релігійно-політична подія, у якій традиційно взяв участь президент США. Під час заходу Дональд Трамп згадав і про Україну. Він вкотре підтвердив, що йде робота щодо припинення війни в Україні, і нагадав, що конфлікт допустили його попередники.

Загалом до Молитовного сніданку долучилися щонайменше 3 тисячі релігійних, політичних та громадських діячів, які приїхали з понад 120 країн.