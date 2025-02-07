Глава держави зазначив, що деякі питання не можна вирішити через те, що депутатів немає на роботі. Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про відрядження депутатів

Президент Зеленський каже, що важливо почути голос кожної гілки влади й він хотів би, щоб депутати були на роботі. Глава держави пояснює, що для того, аби почути чийсь голос, потрібно мати з ким спілкуватися.

Сьогодні у нас Молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах,

– розповідає Зеленський.

Він додає, що постійно виглядає людиною, яка не дає українським парламентаріям начебто жити у постійному відрядженні. Зеленський також зазначив, що тут питання не у Сполучених Штатах, а в надмірній кількості поїздок депутатів за кордон, які мали б працювати "на людей, які їх обрали".

Глава держави сказав, що задоволений роботою парламенту, але висловив жаль через те, що він не працює кожного дня.