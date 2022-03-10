Шалаш из металла и травы: украинские военные показали, как живут оккупанты

Украинские военные продемонстрировали, в каких условиях живут российские оккупанты. Они засыпают в "несчастных" шалашах из травы и листов металла.

Военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского приоткрыли занавес быта рашистов.

Важно Оккупанты начали признавать, что крымчане умирают в войне, развязанной Россией

Они ночуют в наскоро сделанных шалашах из листов металла, прикрытых травой. Украинских военных это особенно насмешило.

Вам наверняка интересно узнать немного о быте "большой армии"? Любезно демонстрируем. Разбитая техника оккупанта, идеально подходящая для братской могилы траншейка и шалаш. Из листов металла и травы. Со шторкой. В принципе, все как они и привыкли, но шалаш – это изюминка, – пишут украинские военные.

Как живут российские оккупанты

Фото 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Фото 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Фото 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Фото 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

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