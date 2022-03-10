Військові з 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського привідкрили завісу побуту рашистів.

Важливо Окупанти почали визнавати, що кримчани вмирають у війні, розв'язаній Росією

Вони ночують в нашвидкуруч зроблених шалашах з листів металу, прикритих травою. Українських військових це особливо насмішило.

Вам, напевне, ж цікаво дізнатися трохи про побут "вєлікой армії"? Люб’язно демонструємо. Розбита техніка окупанта, ідеально підходяща для братської могили траншейка та… шалаш. З листів металу та трави. Зі шторкою. В принципі, все як вони і звикли, але шалаш – то родзинка,

– пишуть українські військові.

Як живуть російські окупанти

Фото 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Фото 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Фото 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Фото 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити: У Кремлі розуміють, що програють і почали міняти риторику – дивіться відео