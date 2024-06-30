Об этом глава министерства заявил во время выступления в верхней палате парламента Австрии.

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Глава МИД Австрии о войне

Депутат от Австрийской партии свободы Маркус Ляйнфельнер выступил с критикой правительства Австрии за поддержку Украины и обвинил власти в нарушении нейтралитета. Он обвинил федеральное правительство в том, что оно стало на сторону "воюющей стороны" Украины и финансирует "режим Зеленского", а также раскритиковал санкции ЕС против России.

Шалленберг отреагировал на подобные упреки.

Австрийское федеральное правительство заняло очень четкую внешнеполитическую линию в каждом из этих случаев и будет продолжать ее придерживаться, в отличие от некоторых партий, которые не знают: "Я в зале или не в зале, когда выступает президент Украины Зеленский?",

– сказал Шалленберг.

Он также спросил Ляйнфельнера, будет ли его партия сохранять нейтралитет, когда на саму Австрию нападут.

"Нам нужны системы, в которых одно государство считает, что только потому, что оно больше и имеет ядерное оружие, оно может забрать все, что хочет, у своего соседа? Будете ли вы и тогда, уважаемая Австрийская партия свободы, сохранять нейтралитет, когда на нас нападут? Или вы тогда скажете: Ах, теперь мы должны сохранять нейтралитет?", – спросил Шалленберг.

Он подчеркнул необходимость для Австрии принять "четкую линию поведения" и поддерживать "активную политику ценностей и нейтралитета".

Просто чтобы еще раз прояснить: если кто-то не может отличить в Украине жертву от преступника, и делает подмену понятий и называет саму Украину воюющей стороной, то я считаю это достаточно авантюрным. Ведь о чем мы говорим? Не столько об Украине, сколько об этом факте: планета, на которой кто-то просто говорит – я хочу захватить моего соседа сейчас, потому что я отрицаю его право на существование, и я просто отберу его часть, потому что она мне подходит... Это – планета, которая очень опасна для нас,

– указал австрийский министр.

К слову, часто позиция чиновников Австрии относительно войны в Украине разбегается. Так, недавно Карл Негаммер, канцлер Австрии, заявил, что удары Киева по России соответствуют нормам международного право. В то же время министр обороны страны Клаудия Таннер убеждена, что предоставив такое разрешение страны "пересекли красные линии".