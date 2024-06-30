Про це очільник міністерства заявив під час виступу у верхній палаті парламенту Австрії.

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Глава МЗС Австрії про війну

Депутат від Австрійської партії свободи Маркус Ляйнфельнер виступив з критикою уряду Австрії за підтримку України та звинуватив владу у порушенні нейтралітету. Він звинуватив федеральний уряд у тому, що він став на бік "воюючої сторони" України і фінансує "режим Зеленського", а також розкритикував санкції ЄС проти Росії.

Шалленберг відреагував на подібні закиди.

Австрійський федеральний уряд зайняв дуже чітку зовнішньополітичну лінію в кожному з цих випадків і продовжуватиме її дотримуватися, на відміну від деяких партій, які не знають: "Я в залі чи не в залі, коли виступає президент України Зеленський?",

– сказав Шалленберг.

Він також запитав Ляйнфельнера, чи зберігатиме його партія нейтралітет, коли на саму Австрію нападуть.

"Нам потрібні системи, в яких одна держава вважає, що тільки тому, що вона більша і має ядерну зброю, вона може забрати все, що хоче, у свого сусіда? Чи будете ви і тоді, шановна Австрійська партіє свободи, зберігати нейтралітет, коли на нас нападуть? Чи ви тоді скажете: Ах, тепер ми повинні зберігати нейтралітет?", – запитав Шалленберг.

Він наголосив на необхідності для Австрії прийняти "чітку лінію поведінки" і підтримувати "активну політику цінностей і нейтралітету".

Просто щоб ще раз прояснити: якщо хтось не може відрізнити в Україні жертву від злочинця, і робить підміну понять та називає саму Україну воюючою стороною, то я вважаю це досить авантюрним. Адже про що ми говоримо? Не стільки про Україну, скільки про цей факт: планета, на якій хтось просто каже – я хочу захопити мого сусіда зараз, тому що я заперечую його право на існування, і я просто відберу його частину, тому що вона мені підходить... Це – планета, яка є дуже небезпечною для нас,

– вказав австрійський міністр.

До слова, часто позиція чиновників Австрії щодо війни в Україні розбігається. Так, нещодавно Карл Негаммер, канцлер Австрії, заявив, що удари Києва по Росії відповідають нормам міжнародного право. Водночас міністерка оборони країни Клаудія Таннер переконана, що надавши такий дозвіл країни "перетнули червоні лінії".