Таким чином посадовець спростував твердження міністерки оборони Клаудії Таннер. Вона стверджувала, що союзники Києва, дозволивши удари по Росії, нібито перетнули червону лінію.

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Атаки на Росію: позиція Австрії

Як констатував Негаммер, дискусія про недопустимість атак на Росію призводить до неправильних політичних дій, адже з погляду міжнародного права Україна може здійснювати удари.

Ця дискусія веде політику в неправильному напрямку. Дуже прикро, що акценти розставлені саме так. Згідно з міжнародним правом, атаки на Росію є допустимими.

Канцлер наголосив, що військова допомога Україні від Заходу зменшиться, якщо Кремль припинить свою агресію. Проте поступки з боку Європи можуть лише заохотити окупантів до наступу.

Австрія не надає військової допомоги, але визнає: інші країни роблять це, аби Україна могла захистити себе. Наш нейтралітет зберігається тоді, коли ми його захищаємо.

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Слова австрійського канцлера зовсім не узгоджуються зі заявою очільниці міноборони Австрії, яка уже навіть зі скептицизмом ставиться до слів генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Посадовець наполягав на праві України бити по Росії, але водночас констатував, що війська Альянсу не будуть воювати в Україні. Австрійська міністерка сказала, що її не тішать такі роз'яснення.