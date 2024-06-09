Про це вона зазначила на інтерв'ю Die Presse.

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Глава Міноборони Австрії висловилася про дозвіл бити по Росії

Журналіст поцікавився думкою глави Міністерства оборони Австрії щодо дозволу США, Франції та Німеччини українським військовим на використання західної зброї для ударів по об'єктах на окремих територіях Росії.

Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз'ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну,

– розповіла Таннер.

Інтерв'юер нагадав, що причиною такого рішення зі сторони західних країн є те, що без нього Україні важко захищатися від обстрілів з території Росії, зокрема, при обороні Харківської області. Він поцікавився, чи не вважає міністр, що Україна має на це право.

"Як військово нейтральній державі, не нам судити", – заявила Таннер.

Дозволили бити по території Росії: що заявили в США та Німеччині