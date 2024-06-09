Про це вона зазначила на інтерв'ю Die Presse.
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Глава Міноборони Австрії висловилася про дозвіл бити по Росії
Журналіст поцікавився думкою глави Міністерства оборони Австрії щодо дозволу США, Франції та Німеччини українським військовим на використання західної зброї для ударів по об'єктах на окремих територіях Росії.
Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз'ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну,
– розповіла Таннер.
Інтерв'юер нагадав, що причиною такого рішення зі сторони західних країн є те, що без нього Україні важко захищатися від обстрілів з території Росії, зокрема, при обороні Харківської області. Він поцікавився, чи не вважає міністр, що Україна має на це право.
"Як військово нейтральній державі, не нам судити", – заявила Таннер.
Дозволили бити по території Росії: що заявили в США та Німеччині
- Речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт розповів, що Німеччина домовилася з Україною, що наша держава використовуватиме надану зброю відповідно до міжнародного права для захисту від російських ударів, які окупанти завдають з прикордонних територій Росії поблизу Харківщини.
- Держсекретар США вже офіційно підтвердив, що Джо Байден дав відповідний дозвіл.
- Додамо, що станом на 31 травня вже 13 країн-партнерів офіційно повідомили, що не проти використання їхньої зброї для атак на країну-агресорку. Ідеться про Францію, Литву, Латвію, Канаду, Швецію, Естонію, Польщу, Фінляндію, Чехію, Велику Британію, Нідерланди, Німеччину та США.