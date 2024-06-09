Об этом она отметила на интервью Die Presse.

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Глава Минобороны Австрии высказалась о разрешении бить по России

Журналист поинтересовался мнением главы Министерства обороны Австрии относительно разрешения США, Франции и Германии украинским военным на использование западного оружия для ударов по объектам на отдельных территориях России.

Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину,

– рассказала Таннер.

Интервьюер напомнил, что причиной такого решения со стороны западных стран является то, что без него Украине трудно защищаться от обстрелов с территории России, в частности, при обороне Харьковской области. Он поинтересовался, не считает ли министр, что Украина имеет на это право.

"Как военно-нейтральному государству, не нам судить", – заявила Таннер.

Разрешили бить по территории России: что заявили в США и Германии