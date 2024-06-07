Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что удары ГУР по территории России приводят к уменьшению количества выработки авиационного топлива. Оккупантам приходится стягивать с фронта системы ПВО, чтобы защищать свои нефтебазы.

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На что влияют атаки беспилотниками

Роман Свитан отметил, что удары по российским НПЗ влияют на плотность противовоздушной обороны врага по линии фронта.

Россиянам приходится снимать с линии соприкосновения определенное количество зенитно-ракетных комплексов, вероятно, "Бук" и "Панцирь". Они направляют их в сторону нефтеперерабатывающих заводов, потому что понимают, что НПЗ важнее, чем военные части на фронте,

– отметил военный эксперт.

Он отметил, что Украине это выгодно, ведь таким образом удается рассредоточить системы противовоздушной обороны оккупантов.

У россиян НПЗ должны гореть каждый день, чтобы они забрали свои зенитно-ракетные комплексы с линии фронта,

– подчеркнул Свитан.

Масштабная атака по российским НПЗ