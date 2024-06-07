Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что удары ГУР по территории России приводят к уменьшению количества выработки авиационного топлива. Оккупантам приходится стягивать с фронта системы ПВО, чтобы защищать свои нефтебазы.
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На что влияют атаки беспилотниками
Роман Свитан отметил, что удары по российским НПЗ влияют на плотность противовоздушной обороны врага по линии фронта.
Россиянам приходится снимать с линии соприкосновения определенное количество зенитно-ракетных комплексов, вероятно, "Бук" и "Панцирь". Они направляют их в сторону нефтеперерабатывающих заводов, потому что понимают, что НПЗ важнее, чем военные части на фронте,
– отметил военный эксперт.
Он отметил, что Украине это выгодно, ведь таким образом удается рассредоточить системы противовоздушной обороны оккупантов.
У россиян НПЗ должны гореть каждый день, чтобы они забрали свои зенитно-ракетные комплексы с линии фронта,
– подчеркнул Свитан.
Масштабная атака по российским НПЗ
- В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошли взрывы, приведшие к крупному пожару. Местные телеграм-каналы публикуют кадры этого события.
- В России было неспокойно. Кроме НПЗ в Ростовской области, пострадала также нефтебаза в Белгородской. В Старооскольском городском округе нефтебаза подверглась атаке дронов, что привело к пожару.
- В Славянске-на-Кубани Краснодарского края произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", который также обнародовал спутниковые снимки.