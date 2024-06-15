Північноатлантичний альянс не буде відправляти свої війська на територію нашої держави. Однак країни-члени НАТО зобов'язалися навчати Збройні Сили України. Про це розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
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Чому НАТО не хоче відправляти свої війська
НАТО з самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні. Ми у НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових,
– заявив Єнс Столтенберг.
Однак, за словами Генсека НАТО, Північноатлантичний альянс не є стороною "конфлікту", аби втручатися таким чином. Тому, як пояснив Столтенберг, це відкидає можливість відправки західних військ до України.
"НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну", – наголосив він.
Як почалися розмови про відправку західних військ в Україну
- Наприкінці лютого Еммануель Макрон висловив думку про відправлення військ НАТО до України. Проте зауважив, що на той момент не було консенсусу в цьому питанні. Він також вказав, що це може стати актуальним у майбутньому і закликав не відкидати таку ідею.
- Українське МЗС пояснило позицію Макрона. Дмитро Кулеба сказав, що французький президент мав на увазі направлення інструкторів для підготовки українських солдатів. Міністр наголосив, що Київ ніколи не просив у партнерів направити в Україну військових, бо пишається власними.
- Натомість посол Франції в Україні Ґаель Весьєр заявив, що деякі країни підтримали ідею Еммануеля Макрона щодо направлення військ до України. На його думку, зараз немає "червоних ліній" і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.
- Повідомляли про декілька можливих сценаріїв використання французької армії в Україні. Деякі з них передбачали пряму участь у боях проти російських військ, зокрема в обороні Одеси від окупантів. Президент Макрон вважає, що Україні потрібна допомога.
- Раніше президент Франції закликав лідерів країн Європейського Союзу не бути боягузами. Він, згадуючи про повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави, дав зрозуміти, що Європі доведеться бути мужньою.