Североатлантический альянс не будет отправлять свои войска на территорию нашего государства. Однако страны-члены НАТО обязались обучать Вооруженные Силы Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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Почему НАТО не хочет отправлять свои войска
НАТО с самого начала заявило, что поддерживает Украину. Мы действительно оказали большую поддержку Украине. Мы в НАТО договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных,
– заявил Йенс Столтенберг.
Однако, по словам Генсека НАТО, Североатлантический альянс не является стороной "конфликта", чтобы вмешиваться таким образом. Поэтому, как объяснил Столтенберг, это отвергает возможность отправки западных войск в Украину.
"НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта. Поэтому мы не посылаем наши войска в Украину", – подчеркнул он.
Как начались разговоры об отправке западных войск в Украину
- В конце февраля Эммануэль Макрон высказал мнение об отправке войск НАТО в Украину. Однако заметил, что на тот момент не было консенсуса в этом вопросе. Он также указал, что это может стать актуальным в будущем и призвал не отвергать такую идею.
- Украинское МИД объяснило позицию Макрона. Дмитрий Кулеба сказал, что французский президент имел в виду направление инструкторов для подготовки украинских солдат. Министр подчеркнул, что Киев никогда не просил у партнеров направить в Украину военных, потому что гордится собственными.
- Зато посол Франции в Украине Гаэль Весьер заявил, что некоторые страны поддержали идею Эммануэля Макрона о направлении войск в Украину. По его мнению, сейчас нет "красных линий" и не надо воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.
- Сообщали о нескольких возможных сценариев использования французской армии в Украине. Некоторые из них предусматривали прямое участие в боях против российских войск, в частности в обороне Одессы от оккупантов. Президент Макрон считает, что Украине нужна помощь.
- Ранее президент Франции призвал лидеров стран Европейского Союза не быть трусами. Он, вспоминая о полномасштабном вторжении России на территорию нашего государства, дал понять, что Европе придется быть мужественной.