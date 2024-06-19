Таким образом чиновник опроверг утверждение министра обороны Клаудии Таннер. Она утверждала, что союзники Киева, позволив удары по России, якобы пересекли красную линию.

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Атаки на Россию: позиция Австрии

Как констатировал Негаммер, дискуссия о недопустимости атак на Россию приводит к неправильным политическим действиям, ведь с точки зрения международного права Украина может осуществлять удары.

Эта дискуссия ведет политику в неправильном направлении. Очень обидно, что акценты расставлены именно так. Согласно международному праву, атаки на Россию являются допустимыми.

Канцлер отметил, что военная помощь Украине от Запада уменьшится, если Кремль прекратит свою агрессию. Однако уступки со стороны Европы могут лишь поощрить оккупантов к наступлению.

Австрия не оказывает военной помощи, но признает: другие страны делают это, чтобы Украина могла защитить себя. Наш нейтралитет сохраняется тогда, когда мы его защищаем.

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Слова австрийского канцлера совсем не согласуются с заявлением руководительницы минобороны Австрии, которая уже даже со скептицизмом относится к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Чиновник настаивал на праве Украины бить по России, но одновременно констатировал, что войска Альянса не будут воевать в Украине. Австрийский министр сказала, что ее не радуют такие разъяснения.