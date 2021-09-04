"Шаман" QAnon, который штурмовал Капитолий, признал свою вину
Источник:The New York Times
"Шаман" конспирологического движения QAnon, который 6 января штурмовал здание Капитолия США, признал свою вину. На суде он согласился на сделку.
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Настоящее имя осужденного – Джейкоб Ченсли. Родом он из штата Аризона.
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"Шаман" QAnon "прославился", когда сфотографировался в Капитолии с американским флагом. На голове у него была меховая шапка с рогами.
Арестовали Ченсли на третий день после беспорядка. Его обвинили в:
- общественных беспорядках,
- препятствовании деятельности Капитолия,
- хулиганстве в здании с ограниченным доступом.
Прокуроры говорят, что "шаман" оставил записку на столе бывшего вице-президента Майка Пенса: "Это лишь вопрос времени, справедливость наступит".
Ченсли признал себя виновным по одному пункту обвинения. Он согласился на заключение сроком от 3 лет и 4 месяцев до 4 лет и 2 месяцев. Приговор подозреваемому огласят 17 ноября.
Мужчина разочаровался в Трампе
"Шаман" был представителем конспирологического движения QAnon. Однако теперь он заявил, что больше не верит в заговор и отверг культ. Он также разочаровался в Дональде Трампе.Обратите внимание! Обвинения из-за беспорядков 6 января объявили около 600 лицам. Из них 51 человек признал себя виновным. Большинство из них – в мелких правонарушениях.
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