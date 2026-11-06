В России шаман планирует принести в жертву 60 верблюдов ради победы в войне против Украины

Российский шаман Артур Цыбиков из Иркутской области хочет провести серию жертвоприношений 60 верблюдов, чтобы попросить у славянских богов помощи для победы России в войне против Украины. Его замысел подвергся критике со стороны защитников животных и представителей шаманского сообщества.

Об этом пишет издание "Люди Байкала".

Как в России хотят вымолить победу над Украиной?

53-летний Цыбиков возглавляет ангарскую организацию "Вечно синее небо".

Он планирует начать ритуалы в ноябре 2026 года и в течение года ежемесячно приносить в жертву по пять верблюдов.

Шаман утверждает, что обряды должны помочь России преодолеть трудности и завершить войну против Украины победой. Он назвал свой замысел масштабной работой и сравнил его с Олимпиадой.

Это не первое подобное жертвоприношение с участием Цыбикова. В 2019 году в Ангарске он уже организовывал ритуал, во время которого убили пятерых верблюдов, привезенных из Бурятии. Тогда животных расчленили, а останки сожгли на костре. Шаман объяснял, что обряд должен был укрепить Россию и ее народы.

Новая инициатива вызвала возмущение среди защитников животных и других шаманов. В частности, в шаманском центре "Тенгери" в Улан-Удэ подчеркнули, что для бурятов верблюд является священным животным, поэтому его убийство противоречит традициям.

Несколько активистов уже обратились в Ангарскую прокуратуру с требованием проверить действия Цыбикова на предмет жестокого обращения с животными и не допустить их убийства. Прокуратура передала обращение в городскую полицию.

В то же время часть шаманского сообщества опасается публично выступать против Цыбикова из-за его поддержки российских властей и войны.

Один из бурятских шаманов на условиях анонимности рассказал изданию, что критиков этой инициативы могут объявить врагами России. "Кто против Артура – тот против России. Начнут его критиковать – автоматически станут врагами народа", – пояснил собеседник.

В то же время не все шаманские организации признают лидерство Цыбикова. В августе 2026 года он провел съезд в Ангарске, где его провозгласили Верховным шаманом России.

Однако ряд организаций бойкотировал мероприятие и не признал его результатов.

Ранее Цыбиков был заместителем предыдущего Верховного шамана Кара-оола Допчун-оола. Вот он еще в 2019 году осудил жертвоприношения верблюдов, заявив, что такие обряды искажают шаманизм.