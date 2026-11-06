У Росії шаман планує принести в жертву 60 верблюдів заради перемоги у війні проти України

Про це пише видання "Люди Байкала".

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Як у Росії хочуть випросити перемогу над Україною?

53-річний Цибіков очолює ангарську організацію "Вечно синее небо".

Він планує розпочати ритуали в листопаді 2026 року та протягом року щомісяця приносити в жертву по п'ять верблюдів.

Шаман стверджує, що обряди мають допомогти Росії подолати труднощі та завершити війну проти України перемогою. Він назвав свій задум масштабною роботою та порівняв його з Олімпіадою.

Це не перше подібне жертвоприношення за участю Цибікова. У 2019 році в Ангарську він уже організовував ритуал, під час якого вбили п'ятьох верблюдів, привезених із Бурятії. Тоді тварин розчленували, а останки спалили на багатті. Шаман пояснював, що обряд мав зміцнити Росію та її народи.

Нова ініціатива викликала обурення серед захисників тварин та інших шаманів. Зокрема, у шаманському центрі "Тенгері" в Улан-Уде наголосили, що для бурятів верблюд є священною твариною, тому його вбивство суперечить традиціям.

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Кілька активістів уже звернулися до Ангарської прокуратури з вимогою перевірити дії Цибікова на предмет жорстокого поводження з тваринами та не допустити їхнього вбивства. Прокуратура передала звернення до міської поліції.

Водночас частина шаманської спільноти побоюється публічно виступати проти Цибікова через його підтримку російської влади та війни.

Один із бурятських шаманів на умовах анонімності розповів виданню, що критиків ініціативи можуть оголосити ворогами Росії. "Хто проти Артура – проти Росії. Почнуть його критикувати – автоматично стануть ворогами народу", – пояснив співрозмовник.

Водночас не всі шаманські організації визнають лідерство Цибікова. У серпні 2026 року він провів з'їзд в Ангарську, де його проголосили Верховним шаманом Росії.

Однак низка організацій бойкотувала захід і не визнала його результатів.

Раніше Цибіков був заступником попереднього Верховного шамана Кара-оола Допчун-оола. Той ще у 2019 році засудив жертвоприношення верблюдів, заявивши, що такі обряди спотворюють шаманізм.