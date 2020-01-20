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      Шамана пригласили "вызвать снег" на российском курорте

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      Шаман приглашал желающих принять участие в обряде / privetsochi

      Зимний сезон начался на горнолыжном курорте "Красная поляна" в Сочи без снега – из-за этого не могут открыть большие трассы для катания. Поэтому руководство пригласило шамана решить эту ситуацию.

      Официальное руководство курорта пригласило Играша – "одного из сильнейших шаманов Сибири". Об этом сообщает сайт "Привет Сочи".

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      Шаман находился в горах с 11 января, а 15 января он пригласил гостей курорта принять участие в обряде. Он "обратился" к духам леса, воды и огня. Играш сказал, что "самое главное – совершать обряд от чистого сердца и приготовить угощение для духов".

      К ритуалу присоединились гости курорта. Они через огонь "покормили" духов хлебом, мясом и сладостями.

      Пока Играш находился в горах, температура воздуха снизилась на 7 градусов, хотя метеорологи такого похолодания не прогнозировали. По словам шамана, теперь в горах Красной Поляны можно ожидать снегопады и очередное понижение температуры.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости России Курьезные новости
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