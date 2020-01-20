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      Шамана запросили "викликати сніг" на російському курорті

      1919 Читать новость на русском
      Шаман запрошував охочих взяти участь в обряді / privetsochi

      Зимовий сезон розпочався на гірськолижному курорті "Красная поляна" у Сочі без снігу – через це не можуть відкрити великі траси для катання. Тож керівництво запросило шамана вирішити цю ситуацію.

      Офіційне керівництво курорту запросило Іграша – "одного із найсильніших шаманів Сибіру". Про це повідомляє сайт "Привет Сочи".

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      Шаман знаходився в горах з 11 січня, а 15 січня він запросив гостей курорту взяти участь в обряді. Він "звернувся" до духів лісу, води і вогню. Іграш сказав, що "найголовніше – здійснювати обряд від чистого серця і приготувати частування для духів".

      До ритуалу приєдналися гості курорту. Вони через вогонь "погодували" духів хлібом, м'ясом та солодощами. 

      Поки Іграш перебував у горах, температура повітря понизилася на 7 градусів, хоча метеорологи такого похолодання не прогнозували. За словами шамана, тепер в горах Червоної Поляни можна очікувати снігопади та чергове зниження температури.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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