Шамана запросили "викликати сніг" на російському курорті

Зимовий сезон розпочався на гірськолижному курорті "Красная поляна" у Сочі без снігу – через це не можуть відкрити великі траси для катання. Тож керівництво запросило шамана вирішити цю ситуацію.

Офіційне керівництво курорту запросило Іграша – "одного із найсильніших шаманів Сибіру". Про це повідомляє сайт "Привет Сочи".

Цікаво також: У Росії випав зелений сніг: пояснення еколога та фото

Шаман знаходився в горах з 11 січня, а 15 січня він запросив гостей курорту взяти участь в обряді. Він "звернувся" до духів лісу, води і вогню. Іграш сказав, що "найголовніше – здійснювати обряд від чистого серця і приготувати частування для духів".

До ритуалу приєдналися гості курорту. Вони через вогонь "погодували" духів хлібом, м'ясом та солодощами.

Поки Іграш перебував у горах, температура повітря понизилася на 7 градусів, хоча метеорологи такого похолодання не прогнозували. За словами шамана, тепер в горах Червоної Поляни можна очікувати снігопади та чергове зниження температури.