Шамана запросили "викликати сніг" на російському курорті
Зимовий сезон розпочався на гірськолижному курорті "Красная поляна" у Сочі без снігу – через це не можуть відкрити великі траси для катання. Тож керівництво запросило шамана вирішити цю ситуацію.
Офіційне керівництво курорту запросило Іграша – "одного із найсильніших шаманів Сибіру". Про це повідомляє сайт "Привет Сочи".
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Шаман знаходився в горах з 11 січня, а 15 січня він запросив гостей курорту взяти участь в обряді. Він "звернувся" до духів лісу, води і вогню. Іграш сказав, що "найголовніше – здійснювати обряд від чистого серця і приготувати частування для духів".
До ритуалу приєдналися гості курорту. Вони через вогонь "погодували" духів хлібом, м'ясом та солодощами.
Поки Іграш перебував у горах, температура повітря понизилася на 7 градусів, хоча метеорологи такого похолодання не прогнозували. За словами шамана, тепер в горах Червоної Поляни можна очікувати снігопади та чергове зниження температури.