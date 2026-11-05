Современный командир: Шамиль Крутков станет заместителем командующего Сухопутными войсками, – СМИ

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков займет должность заместителя командующего Сухопутными войсками. Офицеру предстоит распространить боевой опыт своего подразделения на все сухопутные силы украинской армии.

Об этом изданию hromadske сообщили источники в Силах обороны.

Что известно о повышении Круткова?

На новой должности Шамиль Крутков должен распространить опыт 93-й ОМБр на другие подразделения Сухопутных войск. В частности, он будет отвечать за улучшение подготовки и укомплектования военных, эффективность проверок в бригадах и повышение боеспособности более слабых подразделений.

Крутков возглавил 93-ю бригаду в ноябре 2024 года. Тогда ему было 27 лет, и он стал самым молодым комбригом в ВСУ. В Вооруженных силах он имеет репутацию современного и прогрессивного командира.

Ранее Александр Сырский инициировал проверки в 93-й ОМБр и начал процесс увольнения Круткова.

Тогда формальным основанием для отставки Круткова стало то, что он несвоевременно провел ротацию военнослужащих своего подразделения. По приказу Сырского бойцы не должны находиться на позициях дольше 60 дней.

Однако новоназначенный главнокомандующий Михаил Драпатый остановил увольнение офицера и вернул командира к исполнению обязанностей.

Теперь главнокомандующий принял решение о повышении командира до должности заместителя командующего Сухопутными войсками.