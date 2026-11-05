Сучасний командир: Шаміль Крутков стане заступником командувача Сухопутних військ, – ЗМІ

Про це стало відомо виданню hromadske від джерел у Силах оборони.

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Що відомо про підвищення Круткова?

На новій посаді Шаміль Крутков має поширити досвід 93-ї ОМБр на інші підрозділи Сухопутних військ. Зокрема, він відповідатиме за покращення підготовки та комплектування військових, ефективність перевірок у бригадах і підвищення боєздатності слабших підрозділів.

Крутков очолив 93-тю бригаду в листопаді 2024 року. Тоді йому було 27 років, і він став наймолодшим комбригом у ЗСУ. У Збройних силах він має репутацію сучасного і прогресивного командира.

Раніше Олександр Сирський ініціював перевірки у 93-й ОМБр і розпочав процес звільнення Круткова.

Тоді формальною підставою для відставки Круткова стало те, що він вчасно не провів ротацію військових свого підрозділу. За наказом Сирського, бійці не повинні перебувати на позиціях довше, ніж 60 днів.

Однак новопризначений головнокомандувач Михайло Драпатий зупинив звільнення офіцера та повернув командира до виконання обов'язків.

Тепер головнокомандувач ухвалив рішення про підвищення командира на посаду заступника командувача Сухопутних військ.