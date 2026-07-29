Про це hromadske повідомили три співрозмовники в Силах оборони України

Що відомо про спробу замінити командира 93-ої бригади?

За даними джерел, 19 липня тодішній головком Сирський підписав акт службового розслідування, який передбачав зняття з посади командира 93-ї бригади Шаміля Круткова.

Формальною підставою для звільнення Круткова стало те, що він вчасно не провів ротацію військових свого підрозділу. За наказом Сирського, бійці не повинні перебувати на позиціях довше ніж 60 днів.

Зауважимо, що ще з травня у 93-ій бригаді, яка тримає Костянтинівський напрямок, відбувалися перевірки, ініційовані Сирським.

Після того, як Драпатий офіційно став новим головнокомандувачем, він призупинив процес звільнення Круткова і наказав йому повертатися на службу.

Поновлення Круткова підтвердив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

Хороша новина для 93-ої ОМБр "Холодний Яр", і не лише для неї. У круту бригаду повернули її крутого командира – Шаміля Круткова. Тепер людина знову на своєму місці,

– написав Лиховій.

Нагадаємо, що Шаміль Крутков очолив 93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" у листопаді 2024 року. На той час 27-річний Крутков став наймолодшим комбригом у ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що через важкі бої за Костянтинівку командування почало змінювати командирів бригад, які обороняють цей напрямок. Так, 156 окрему механізовану бригаду замість Юрія Гупалюка очолив Артем Банник, який раніше був начальником штабу 117 окремої важкої механізованої бригади.

Також змінився командир 28 окремої механізованої бригади: замість полковника Анатолія Куликівського її очолив підполковник Богдан Курас, який до цього служив у 57 ОМБр.