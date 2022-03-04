Шанс для мародеров: в Мелитополе поставили палатки для возвращения краденого

В Мелитополе началось массовое мародерство, когда город временно захватили россияне. Однако грабителям дают шанс искупить вину.

В частности, об этом сообщил городской голова Иван Федоров. По его словам, уже даже поставили специальные палатки возле одного из магазинов.

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Возвращают технику, потому что боятся нового закона

Мэр Мелитополя заверил, что во всех разграбленных магазинах были видеокамеры. Поэтому мародерам это просто так не пройдет, ведь все зафиксировано.

Всем советую принести все обратно для того, чтобы мы не начали искать и подавать соответствующие заявления в правоохранительные органы.

– заявил Федоров.

Некоторые горожане уже вернули назад украденные товары, в том числе технику. Мелитопольский мэр напомнил, что в Украине действующий закон об усилении ответственности за мародерство. Его 3 марта приняла Верховная Рада. "Теперь это реальный криминальный срок", – пригрозил он.

Обращение Ивана Федорова к мелитопольцам-мародерам: смотрите видео