На седьмой год конфликта население Донбасса по-разному относится друг к другу. Неудивительно, что некоторые видят свое будущее с Россией, а кто-то – готов отстаивать украинскую независимость. Американская пресса проанализировала взгляды на войну.

Мало кто, наверное, будет праздновать годовщину соглашения, которое стабилизировало ситуацию на Донбассе – Минска-2, пишет издание Washington Post. Переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции оставили территорию Донбасса территориально разделенной на две части.

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Донбасс как пересечение всех конфликтов

Современное разделение имеет историческую подоплеку. Оно вложено в ложе глобального противостояния между РФ и Западом. Оно началось не в последнюю очередь после победы демократии во время Майдана и утверждения западных взглядов Украины. Москва не могла отпустить самую большую европейскую страну в "свободное плавание", потеряв влияние на нее.

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Поэтому Кремль начал действовать и оккупировал Крымский полуостров в начале 2014 года, начав конфликт и нарушив украинскою территориальнуюй целостность. Когда террористы так называемой "Л/ДНР" отступали, Россия непосредственно вмешалась возле Иловайска и Дебальцево. На этом фоне внутри Украины тоже продолжается противостояние между различными видениями собственно нации.

Приблизительное количество войск на неподконтрольных территориях Донбасса / Карта Euromaidan Press

Боевики из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик умело использовали древнюю региональную идентичность. Это позволило поднять области на вооруженный протест против Киева, который уже унес 14 тысяч жизней, еще 2 миллиона стали переселенцами. Они бежали или в другие регионы Украины или в Россию или в другие страны.

Правда, желаемого присоединения к Москве как это произошло с Крымом, не случилось. Насилие, разделение, экономическая депрессия и бойкот торговли сильно повредили ткань региона. Разгораются гуманитарные и экологические кризисы, широко распространены репрессии, криминал, все СМИ – контролируемы. Блокирование информации и коронавирус (по некоторым данным, там сейчас самая высокая смертность в мире – 24) сделали ситуацию еще хуже.

Опрос с обеих сторон войны: кто виноват и что дальше

Издание Washington Post провело телефонные разговоры с помощью компьютера в сентябре и октябре 2020 года. Также были заключены два контракта: с Центром "Левада" для ЛДНР и Киевским институтом социологии для контролируемой Украины территории. По обе стороны линии соприкосновения было опрошено около 1000 респондентов.

В этом материале подаются ответы на несколько основных вопросов: кто виноват в конфликте на Донбассе, какой будущий политический статус может быть в ЛДНР. Пропасть между двумя сторонами войны довольно значительная и расширяется, можно сказать по этому исследованию.

Кто виноват в конфликте на Донбассе? / График Washington Post

Центральным для любого противостояния – и безусловно, для его решения – является приписывание кому-то вины и взгляды людей на возможные последствия.

Две трети жителей оккупированных территорий Донбасса считают виновными в войне украинское правительство или коллективный Запад (32% думают так).

В отличие от них, "украинская" часть Донбасса считает поровну виновными как Россию, так и власть в Киеве (23% считают, что войну подстрекает Запад). Здесь доминирует мнение, что регионы-сепаратисты надо вернуть Украину без автономии. Абсолютное меньшинство рассматривает варианты независимости или присоединения к России.

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Внутри же террористических образований, финансируемых Россией, большая часть хочет присоединиться к стране с определенной автономией или без нее. Очень мало желающих независимости, и только 12% желают быть реинтегрированы в Украину.

Какой должен быть статус оккупированных территорий Донбасса? / График Washington Post

Такие вопросы противоречивы, если не провокационны. Многие просто отвечает "не знаю". Молодые и пожилые люди уже идентифицируют себя как россияне, так как видят свое будущее там.

Неприятная правда

На самом деле такие результаты, пишет WP, заставят протрезветь всех, кто надеялся на достижение мира на Донбассе. И наоборот, время может быть в пользу тех, кто хочет продолжения войны. Чем дольше она длится, тем глубже пропасть и шире разрыв.

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Нынешняя ситуация благоприятна для боевиков и РФ. Чем дальше Минск-2 остается в безвыходном углу, тем сложнее этот конфликт вообще решить, считают американские журналисты.