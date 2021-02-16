Безвихідь та шанс для Путіна: чому Washington Post критично оцінило ситуацію на Донбасі
На сьомий рік конфлікту населення Донбасу по-різному ставиться один до одного. Не дивно, що дехто бачить своє майбутнє з Росією, а хтось – готовий відстоювати українську незалежність. Американська преса проаналізувала погляди на війну.
Джерело:24 канал
Мало хто, мабуть, святкуватиме річницю угоди, яка стабілізувала ситуацію на Донбасі – Мінська-2, пише видання Washington Post. Перемовини лідерів Росії, України, Німеччини та Франції лишили територію Донбасу територіально розділеною на дві частини.
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Донбас як перетин всіх конфліктів
Сучасне розділення має історичне підґрунтя. Воно вкладене у ложе глобального протистояння між РФ та Заходом. Він почався не в останню чергу після перемоги демократії під час Майдану та затвердження західних поглядів України. Москва не могла випустити найбільшу європейську країну у "вільне плавання", втративши вплив на неї.
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Бойовики з самопроголошених Донецької та Луганської народних республік вміло використали давню регіональну ідентичність. Це дало змогу підняти області на збройний протест проти Києва, який вже забрав 14 тисяч життів, ще 2 млн стали переселенцями. Вони втекли або в інші регіони України або в Росію або в інші країни.
Опитування з обох сторін війни: хто винен і що далі
Видання Washington Post провело телефонні розмови з допомогою комп'ютера у вересні та жовтні 2020 року. Також були укладені два контракти: з Центром "Левада" для ЛДНР та Київським інститутом соціології для контрольованої Україною території. По обидві сторони лінії зіткнення було опитано приблизно 1000 респондентів.
У цьому матеріалі подаються відповіді на кілька основних питань: хто винен у конфлікті на Донбасі, який майбутній політичний статус може бути у ЛДНР. Прірва між двома сторонами війни є значною і розширюється, можна сказати по цьому дослідженню.
Хто винний у конфлікті на Донбасі? / Графік Washington Post
Центральним для будь-якого протистояння – і безумовно, для його вирішення – є приписування комусь вини та погляди людей на можливі наслідки.
Дві третини мешканців окупованих територій Донбасу вважають винними у війні український уряд або колективний Захід (32% думають так).
Всередині ж терористичних утворень, які фінансуються Росією, більша частина хоче приєднатися до країни з певною автономією або й без неї. Дуже мало бажають незалежності, і лише 12% бажають бути реінтегрованими до України.
Який має бути статус окупованих територій Донбасу? / Графік Washington Post
Такі питання є суперечливими, якщо не провокативними. Багато хто просто відповідає "не знаю". Молоді та старші люди вже ідентифікують себе як росіяни, тож бачать своє майбутнє там.
Неприємна правдаНасправді такі результати, пише WP, змусять протверезіти усіх, хто сподівався на досягнення миру на Донбасі. І навпаки, час може бути на користь тих, хто хоче продовження війни. Чим довше вона триває, тим глибше прірва і ширше розрив.
Актуально Мінські угоди потребують модернізації, – Резніков
Нинішня ситуація сприятлива для бойовиків та РФ. Чим далі Мінськ-2 залишається у безвихідному куті, тим складніше цей конфлікт взагалі розв'язати, вважають американські журналісти.
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