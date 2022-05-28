Шансы есть, – эксперт объяснил, почему Германия может отказаться от "Северного потока-1"

Украина просит Германию прекратить работу "Северного потока-1", чтобы Россия продавала меньше газа за границу. Эксперты уверяют, что это действительно могут сделать по нескольким причинам.

Об этом 24 канала рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Украина призывает Германию остановить "Северный поток-1"

Могут прекратить работу Северного потока-1”

На вопрос ведущего, может ли Германия отказаться от "Северного потока-1", Краев ответил, что шансы, конечно, есть.

Шансы есть по двум основным причинам. Во-первых, "Северный поток-2" пока не оправдывает экономически своего существования ни для России, ни для Германии. Во-вторых, учитывая принятие нового "зеленого соглашения" в Европе, возникает вопрос о том, вообще "вписывается" "Северный поток-1" и другие энергетические проекты с россиянами,

– говорит эксперт.

Он подчеркнул, что здесь нужно поднимать вопрос более гидридно – не говорить, что это делают из-за давления на Россию.

"Это ведь тоже экология, экономика и дальнейшее европейское развитие. Если это в таком контексте обсуждать, то у нас есть большие шансы "прикрыть" эти российские проекты", - добавил Краев.

Он проходит через акваторию Балтийского моря. Газ перекачивают от бухты Портова (район Выборга в России) к берегу Германии (район Грайфсвальда). Согласно проекту, газопровод способен перекачивать 55 миллиардов газа ежегодно. А его общая длина достигает 1224 километра.

Эксперт убеждает, что европейцы за последние 40 лет отвыкли от угроз войны , от того, что в мире есть язычники и те, с кем невозможно договориться. По словам Краева, у них последним врагом был Гитлер, и он уже стал полумифическим персонажем.

"Выступления Шольца как раз и показывают существование европейского политикума в определенном выдуманном мире. Они думают, что с кем угодно можно договориться и насилие остановить не насилием", – сказал он.

Александр Краев заявил, что, вероятно, на это влияют и угрозы применения ядерного оружия. Путин ведь давно закрепил за собой статус "обезьяны с гранатой".

Фактически только ядерный шантаж, непредсказуемость шагов России в этом направлении и провоцируют такие заявления, в частности, Германии, Франции, Италии, Кипра и т.д. Адекватно на этот шантаж реагируют только в Вашингтоне и Лондоне,

– ответил эксперт

По его мнению, даже если россияне продолжат угрозы, Европа может лишь немного сократить военную помощь Украине, но не остановить ее.

"Это полностью наших партнеров не остановит. Британцы и американцы адекватно показывают, что этот шантаж можно развернуть", – подытожил Краев.

Путин официально закрепил статус обезьяны с гранатой, – Краев о страхах Запада



К слову, канцлер Германии Олаф Шольц 27 мая в очередной раз сделал комментарий о предоставлении Украине военной помощи . Он встал на защиту курса своего правительства в вопросах поставки оружия и заявил, что нужно противодействовать всем атакам России, а "нарратив Путина" необходимо опровергнуть.

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