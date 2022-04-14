Шансы найти живых – маловероятны: из-под завалов в Бородянке высвободили 22 тела, – ГСЧС

Украинские спасатели продолжают разбирать завалы в Бородянке Киевской области. Из-под завала удалось достать 22 тела.

В Бородянке остаются неразобранными еще 2 разрушенных дома

Об этом в эфире национального телемарафона сказал заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк, сообщает 24 канал.

Это важно Распознали первые лица убийц в Буче, Ирпене и Гостомеле

По его словам, в Бородянке остаются неразобранными еще два разрушенных дома. Данилюк заявил, что все еще есть надежда найти хотя бы кого-то живым под обломками, однако "надежды, к сожалению, очень мало".

Заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области сообщил, что в Бородянке по состоянию на 14 апреля из-под завалов вынесли 22 тела.

Очень плотные завалы, очень большие разрушения. По состоянию на сегодня из-под завалов вынесли 22 тела,

– рассказал Данилюк.

Кстати – Рашисти "смакуют" своими зверствами в Украине: перехват СБУ: смотрите видео