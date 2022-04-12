Шантаж России, освобождение Новой Басани: видеодайджест 47 дня войны

12 апреля 2022 , 04:34
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

В Генштабе опубликовали видеодайджест 47 дня войны. В этот день президент рассказал о том, что Россия шантажирует нашу страну ядерным и химическим оружием.

Также в эти сутки военнослужащие бригады имени Костя Гордиенко уничтожили склад оккупантов. Смотрите, какими были основные события 11 апреля – 47 дня войны, которую Россия начала против Украины.

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ВСУ освободили Новую Басань, Зеленский выступил перед Южной Кореей

В Генеральном штабе ВСУ выделили следующие основные события 11 апреля:

  • Президент Украины выступил перед парламентом и народом Южной Кореи;
  • ВСУ освободили Новую Басань в Черниговской области;
  • военнослужащие бригады имени Костя Гордиенко уничтожили склад оккупантов;
  • десантники уничтожили 5 вражеских танков и сбили их беспилотник типа "Орлан-10";
  • Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу CBS.

Вкратце. Война. День 47: смотрите видеодайджест

 

Автор: Діана Квасневська