Шантаж России, освобождение Новой Басани: видеодайджест 47 дня войны
12 апреля 2022 , 04:34Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В Генштабе опубликовали видеодайджест 47 дня войны. В этот день президент рассказал о том, что Россия шантажирует нашу страну ядерным и химическим оружием.
Также в эти сутки военнослужащие бригады имени Костя Гордиенко уничтожили склад оккупантов. Смотрите, какими были основные события 11 апреля – 47 дня войны, которую Россия начала против Украины.
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ВСУ освободили Новую Басань, Зеленский выступил перед Южной Кореей
В Генеральном штабе ВСУ выделили следующие основные события 11 апреля:
- Президент Украины выступил перед парламентом и народом Южной Кореи;
- ВСУ освободили Новую Басань в Черниговской области;
- военнослужащие бригады имени Костя Гордиенко уничтожили склад оккупантов;
- десантники уничтожили 5 вражеских танков и сбили их беспилотник типа "Орлан-10";
- Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу CBS.
Вкратце. Война. День 47: смотрите видеодайджест