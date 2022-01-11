Причины потуг Кремля активизировать работу ОДКБ становятся понятными. Первая встреча между Москвой и Вашингтоном показывает только общие черты, в каком ключе Запад будет вести диалог с Россией.

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Требования Кремля к США

Ни Россия, ни США не ожидают серьезных прорывов на этих переговорах, ведь доверие между странами практически нулевое.

Москва продолжает выдвигать безумные ультиматумы Западу, угрожая вторгнуться в Украину, а США в ответ грозят серьезными санкциями, если Кремль решит все же начать полномасштабное наступление.

Здесь напомню, какие же требования выдвигает Кремль к США. Проект соглашения с США или так называемый ультиматум Путина содержит такие пункты:

американцы не используют территории других стран для подготовки нападения на Россию, никаких американских ракет в Европе;

для подготовки нападения на Россию, никаких американских ракет в Европе; США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах и не развивать с ними военное сотрудничество; здесь понятно, что речь идет об Украине.

в постсоветских странах и не развивать с ними военное сотрудничество; здесь понятно, что речь идет об Украине. США должны отказаться от идеи развертывания ядерного оружия за рубежом;

за рубежом; к тому же американцы должны отказаться от любых учений в Украине, а тем более от учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.

К НАТО также у России есть специфические требования. И первое из них – исключение дальнейшего расширения и присоединения к альянсу Украины и Грузии. Кроме того, НАТО, по хотелкам Кремля, обязан убраться навсегда из Украины и:

Восточной Европы;

Закавказья;

Центральной Азии.

То есть никаких кораблей НАТО в Черном море, к тому же, фактически, Альянс должен исключить из своего состава страны Балтии, Польшу, Румынию и Болгарию.

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Также Кремль требует от НАТО перестать называть Россию врагом и агрессором, а все дальнейшие споры решать мирным путем.

В Кремле решили, что хоть НАТО и не пойдет на все условия, но хотя бы расставить маркеры будущих зон влияния, им точно удастся.

Но Запад непреклонен, а США еще до встречи заявили, что готовы обсуждать претензии России по вопросам безопасности только после того, как Путин уберет свои войска от украинских границ.

Более того, у США есть собственные претензии к России. Дело в том, что хоть Москва и заявляет, что Запад пытается нарушить ее безопасность, реальных попыток это сделать не было, и все это прекрасно понимают.



Проект соглашения с США это и есть ультиматум Путина / Фото Getty Images

Ведь не НАТО, а именно Россия проводит попытки всячески дестабилизировать другие страны, в том числе и вмешиваясь во внутренние дела и самих Соединенных Штатов.

Россия получила сильнейший удар по амбициям

Похоже, что шантаж России трещит по швам. Очевидно, что хоть США и готовы к диалогу, никакие ультиматумы российского президента никто всерьез не воспринимает.

Более того, в среду пройдет встреча российской делегации с представителями НАТО. И судя по словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, никаких уступок Кремлю не будет.

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Столтенберг в очередной раз напомнил России, что решать вопрос о членстве Украины в НАТО будут только участники Альянса, и сама Украина.

И наверное сильнейшим ударом по амбициям Кремля стало то, что вопрос Украины без Украины действительно не решается, ведь в канун встречи между Россия и НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг провел заседание комиссии Украина – НАТО, как раз таки, чтобы согласовать все позиции, которые уже 12 января Альянс будет обсуждать с Москвой.



Столтенберг заявил, что никаких уступок Кремлю не будет / Фото с сайта НАТО

Столтенберг уверяет, что Украина остается ценным партнером и никто от нее отказываться не станет.

В то же время, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который и представляет Кремль на переговорах в Женеве, заявил, что Москва якобы не собирается ни в чем уступать.

Но скорее это дешевый блеф, ведь еще накануне в НАТО четко заявили о том, что они также не собираются уступать, а потому абсолютно готовы к срыву переговоров, и как следствие к резкому увеличению обороны восточного фланга НАТО.

Кроме того, в Белом доме также дали четкое понимание, что требования Путина относительно членства Украины и Грузии в НАТО, а также сворачивание сил в Восточной Европе, точно отметают еще на первом этапе переговоров.

Ведь, цитируя Столтенберга, не может быть в НАТО второсортных членов или союзников, безопасностью которых можно пожертвовать.

Путин живет в постоянном страхе

И примечательно, что важность того самого единства, о котором говорил Столтенберг, начали понимать и те страны, которые долгие годы даже не собирались вступать в НАТО. Швеция и Финляндия вдруг заявили, что было бы неплохо все же присоединиться к Альянсу.

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Более того, в Швеции заявили, что своими безумными требованиями Россия подрывает международный порядок и всю европейскую безопасность.

Поэтому эта неделя может стать решающей для Путина и попытка показать действенность ОДКБ это как раз сигнал того, что на Западе отказались идти на поводу Москвы.

И США, и НАТО могут в эти дни дать понять Путину, что они вовсе не боятся его, ведь в их руках куда большие ресурсы.

Экономика России трещит по швам, в то время как Путин живет в постоянном страхе, что его свергнет собственный же народ. В то же время Запад уже подготовил достаточно мощный пакет санкций в случае эскалации.

И вот здесь остается главная задача для Запада – остаться едиными и показать Путину, что их терпение закончилось.

Ведь если на все его ультиматумы не будет достойного ответа, Кремль почувствует слабость и разобщенность Запада и точно, как сказал Энтони Блинкен, решится на силовое создание СССР версии 2.0.