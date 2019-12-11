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      Шантажируют обменом: новый поворот в деле украинского политзаключенного

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      Александр Шумков в тюрьме в России / фото: thebabel.com.ua

      Сотрудники ФСБ предложили украинскому политзаключенному, военнослужащему ВСУ Александру Шумкову стать засекреченным свидетелем по делу другого незаконно осужденного украинца. По словам пленника, дали понять: в случае отказа он не попадет в списки на будущий обмен и в результате живым из России не вернется.

      Об этом говорится в новом письме пленника руководительнице Украинского центра в Латвии Татьяне Лазде из российского заключения от 9 декабря.

      Также интересно: Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии

      За последние несколько недель много у меня произошло... 27 ноября ко мне из Москвы приехали сотрудники ФСБ. Предлагали мне выступить засекреченным свидетелем в суде по делу украинца Романа Чирки, которого преследуют за участие в "Правом секторе". ФСБшники дали понять, что если не соглашусь на их предложение, то в списки на будущий обмен не попаду и, как следствие, живым из России вообще не вернусь,
      – написал в письме Шумков.

      Он также сообщил, что 2 декабря передал своему адвокату информацию про этот "визит" – написал соответствующее сообщение на Консульский отдел Посольства Украины в РФ.

      Посмотрим, что и как будет. Возможно, мой жизненный путь уже теперь закончен. Так как понимаю, что, к сожалению, Украина не способна защитить своих граждан и идет на уступки перед террористом №1 в мире. И европейские страны занимаются политикой умиротворения подобно тому, как все время с Гитлером шли на уступки. Но надеюсь, что Господь нас не оставит,
      – говорится в письме пленника.

      Он также сообщил, что 26 ноября отбыл 12 суток в штрафном изоляторе, фактически карцере. А далее его перевели в отряд со строгими условиями содержания.

      Напомним, Александр Шумков голодал с 14 октября с требованием к РФ прекратить использовать пленников для давления на Украину. А также чтобы наконец российский омбудсмен отреагировала на его письма и публичные заявления украинского омбудсмена Денисовой о том, что Шумков нуждается в медицинском обследовании.


      Александру Шумкову в тюрьме давали неизвестные шприцы и таблетки

      В начале ноября он прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления, сообщил его адвокат Роман Лизлов. По словам его тети Людмиди Шумковой, после прекращения протестной голодовки политзаключенному кололи уколы с неизвестным веществом и давали неизвестные таблетки в тюремной больнице Тверской области. Как рассказал своему адвокату Александр, шприцы с неизвестным веществом распаковываются и заполняются в другом помещении, в связи с чем есть риск получить инфекционное заражение.

      От этих "лекарств" Шумкова беспокоили судороги, не прекращались головные боли и боли в области спины. Нужного лечения политзаключенному так и не предоставили.

      Читайте также: Шприцы, риск инфекции и неизвестные таблетки: как обходятся в РФ с пленником Кремля после голодания

      В комментарии сайту 24 канала адвокат пленника Алексей Барановский сообщил, что Федеральная служба исполнения наказаний таки прислала ответ на адвокатский запрос о курсе лечения. В распоряжении нашей редакции есть этот документ, однако не публикуем, ссылаясь на врачебную тайну. По словам адвоката, учитывая указанные названия таблеток и уколов о психотропах, якобы, не может быть и речи.

      Но между написанным на бумаге и реальностью может быть большая разница... Впрочем, надеюсь что в этот раз все обошлось. Во всяком случае именно на состояние здоровья Александр Шумков последнее время больше не жаловался, поскольку, как стало известно, появились другие проблемы ...
      – подытожил адвокат.

      Что известно о Александре Шумкове?
      С 2006 года - член Херсонской ячейки Союза украинской молодежи, организатор просветительских исторических ивентов. Участник Революции Достоинства и российско-украинской войны на Донбассе, экс-охранник бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша, военнослужащий ВСУ.

      С конца 2015 по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, он привлекался в качестве дознавателя в военных правоохранительных органах, где занимался розыском и дознанием дезертиров.

      В российском плену находится уже третий год. В августе 2017-го его коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО. Пленник Кремля говорит, что его переправили через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся. Его адвокат Алексей Барановский с вероятной причастностью украинских спецслужб к похищению связывает то, что Шумкова не вернули в Украину в результате обмена "35 на 35".

      Важно: К похищению политзаключенного причастны украинские спецслужбы, – эксклюзивное интервью с тетей пленника


      Александр Шумков с Дмитрием Ярошем

      Александр Шумков в российском плену голодал трижды. Примерно 130 дней. Голодал Александр Шумков с 23 мая по 27 сентября 2018-го. Тогдашняя его голодная забастовка – протест против произвола Кремля и акция в поддержку всех украинцев, заключенных в Крыму и России. Известно также, что во время этапирования в колонию в г. Торжок ФСБ создавало принудительное голодание до потери 20 килограммов и физического истощения. Третий раз голодал с 14 октября до начала ноября с требованием, чтобы Россия прекратила использовать политзаключенных для давления на Украину.

      Что известно о деле Шумкова?
      В РФ Шумкова незаконно осудили за "экстремизм" – членство в "Правом секторе" – до 4 лет российской тюрьмы, где пытают. ФСБ проводило 24-часовой непрерывный допрос и неоднократно пыталась склонить к сотрудничеству, но украинец твердо стоит на своем и от убеждений не отказывается. Сейчас заложник Кремля должен был отбывать полгода в одиночной камере, в бараке усиленного режима в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области.

      После масштабного обмена "35 на 35" с начала сентября российские тюремщики усилили на Шумкова физическое и психологическое давление, прибегают к провокациям, проводят в камере незаконные обыски и изымают личные вещи пленника. Александр связывает это со своим видеообращением к Украине от 20 августа и активизацией своей правозащитной деятельности. Сейчас в российском суде вынуждены рассматривать его иск об отмене незаконного пребывания в штрафном изоляторе.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Дмитрий Ярош Обмен пленными Тюрьма ФСБ
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