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      Шантажують обміном: новий поворот у справі українського політв'язня

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      Олександр Шумков у в'язниці в Росії / фото: thebabel.com.ua

      Співробітники ФСБ запропонували українському політв'язню, військовослужбовцю ЗСУ Олександру Шумкову стати засекреченим свідком у справі іншого незаконно засудженого українця. За словами бранця, дали зрозуміти: у разі відмови він не потрапить в списки на майбутній обмін і в результаті живим з Росії не повернеться.

      Про це йдеться в новому листі бранця керівниці Українського центру в Латвії Тетяні Лазді із–за російських грат від 9 грудня.

      Також цікаво: Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії 

      За останні кілька тижнів багато у мене сталося... 27 листопада до мене з Москви приїхали співробітники ФСБ. Пропонували мені виступити засекреченим свідком в суді у справі українця Романа Чирки, якого також переслідують за участь у "Правому секторі". ФСБшники дали зрозуміти, що якщо не погоджусь на їх пропозицію, то в списки на майбутній обмін не потраплю і, як наслідок, живим із Росії взагалі не повернусь,
      – написав у листі Шумков.

      Він також повідомив, що 2 грудня передав своєму адвокату інформацію про цей "візит" – написав відповідне повідомлення на Консульський відділ Посольства України в РФ.

      Подивимось, що і як буде. Можливо, мій життєвий шлях вже тепер закінчений. Так як розумію, що, на жаль, Україна не здатна захистити своїх громадян і йде на поступки перед терористом №1 у світі. І європейські країни займаються політикою умиротворення подібно до того, як весь час з Гітлером йшли на поступки. Але надіюсь, що Господь нас не залишить,
      – йдеться у листі бранця.

      Він також повідомив, що 26 листопада відбув 12 діб у штрафному ізоляторі, фактично карцері. А далі його перевели в загін з суворими умовами утримування.

      Нагадаємо, Олександр Шумков голодував з 14 жовтня з вимогою до РФ припинити використовувати бранців задля тиску на Україну. А також щоб нарешті російський омбудсмен зреагувала на його листи та публічні заяви українського омбудсмена Денисової про те, що Шумков потребує медичного обстеження.


      Олександру Шумкову у в'язниці давали невідомі шприці і таблетки

      На початку листопада він припинив голодування під загрозою примусового годування, повідомив його адвокат Роман Лизлов. За словами його тітки Людмиди Шумкової, після припинення протестного голодування політв'язню кололи уколи з невідомою речовиною та давали невідомі таблетки в тюремній лікарні Тверської області. Як розповів своєму адвокату Олександр, шприци з невідомою речовиною розпаковуються та заповнюються в іншому приміщенні, у зв'язку з чим є ризик отримати інфекційне зараження.

      Від цих "ліків" Шумкова турбували судоми, не припинялись головні болі та болі в області спини. Потрібного лікування політв'язню так і не надали.

      Читайте також: Шприци, ризик інфекції й невідомі пігулки: як обходяться в РФ з бранцем Кремля після голодування 

      У коментарі сайту 24 каналу адвокат бранця Олексій Барановський повідомив, що Федеральна служба виконання покарань таки надіслала відповідь на адвокатський запит про курс лікування. У розпорядженні нашої редакції є цей документ, проте не публікуємо, посилаючись на лікарську таємницю. За словами адвоката, з огляду на вказані назви таблеток та уколів про психотропи, нібито, не може бути мови.

      Але між написаним на папері та реальністю може бути велика різниця... Утім, сподіваюся що в цей раз все обійшлося. В усякому разі саме на стан здоров'я Олександр Шумков останнім часом більше не скаржився, оскільки, як стало відомо, з'явилися інші проблеми ... 
      – підсумував адвокат.

      Що відомо про Олександра Шумкова?З 2006 року – член херсонського осередку Спілки української молоді, організатор просвітницьких історичних івентів. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.

      З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він залучався у якості дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.

      У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся. Його адвокат Олексій Барановський з імовірною причетністю українських спецслужб до викрадення пов'язує те, що Шумкова не повернули в Україну у результаті обміну "35 на 35".

      Важливо: До викрадення політв'язня причетні українські спецслужби, – екслюзивне інтерв'ю з тіткою бранця 


      Олександр Шумков з Дмитром Ярошем

      Олександр Шумков у російському полоні голодував тричі. Приблизно 130 днів. голодував Олександр Шумков з 23 травня по 27 вересня 2018-го. Тодішній його голодний страйк – протест проти свавілля Кремля та акція на підтримку всіх українців, загратованих у Криму та Росії. Відомо також, що під час етапування до колонії в м. Торжок ФСБ створювало примусове голодування до втрати 20 кілограмів і фізичного виснаження. Втретю голодував з 14 жовтня до початку листопада з вимогою, аби Росія припинила використовувати політв’язнів для тиску на Україну.

      Що відомо про справу Шумкова?У РФ Шумкова незаконно засудили за "екстремізм" – членство у "Правому секторі" – до 4 років російської тюрми, де катують. ФСБ проводило 24-годинний безперервний допит і неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється. Наразі заручник Кремля мав відбувати пів року в одиночній камері, в бараці посиленого режиму виправної колонії №4 міста Торжок Тверської області.

      Після масштабного обміну "35 на 35" з початку вересня російські тюремники посилили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, вдаються до провокацій, проводять в камері незаконні обшуки та вилучають особисті речі бранця. Олександр пов'язує це зі своїм відеозверненням до України від 20 серпня та активізацією своєї правозахисної діяльності. Наразі в російському суді змушені розглядати його позов щодо скасування незаконного перебування в штрафному ізоляторі.

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики ФСБ В'язниця Обмін полоненими Дмитро Ярош
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